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В ходе учений «Восток — 2018» военная техника отправится из Бурятии в Забайкалье
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В ходе учений «Восток — 2018» военная техника отправится из Бурятии в Забайкалье 

sibnovosti.ru 58 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Бурятии стартовали стратегические командно-штабные учения «Восток — 2018». В них, по данным сайта правительства региона, задействованы воинские части Восточного военного округа (ВВО) и органы власти республики.
«В период с августа по сентябрь на территории двух воинских частей на станции Дивизионная будут развернуты пункты управления и мобилизационные пункты. На военные сборы планируется призвать более 300 жителей республики, находящихся в запасе», — отмечается в сообщении.
Целью учений объявлена проверка уровня готовности органов власти и военного управления ВВО к работе в условиях военного времени. По данным службы информации «Радио Сибирь», в ходе «Востока — 2018» более 500 единиц военной техники перебросят из Бурятии в Забайкалье. Общий маршрут превысит 1 тыс. км.
Ожидается приезд на учения начальника генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова и заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
Фото: сайт Министерства обороны РФ
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