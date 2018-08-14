В ходе учений «Восток — 2018» военная техника отправится из Бурятии в Забайкалье

Бурятии стартовали стратегические командно-штабные учения «Восток — 2018». В них, по данным сайта правительства региона, задействованы воинские части Восточного военного округа (ВВО) и органы власти республики.

«В период с августа по сентябрь на территории двух воинских частей на станции Дивизионная будут развернуты пункты управления и мобилизационные пункты. На военные сборы планируется призвать более 300 жителей республики, находящихся в запасе», — отмечается в сообщении.

Целью учений объявлена проверка уровня готовности органов власти и военного управления ВВО к работе в условиях военного времени. По данным службы информации «Радио Сибирь», в ходе «Востока — 2018» более 500 единиц военной техники перебросят из Бурятии в Забайкалье. Общий маршрут превысит 1 тыс. км.