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«Искандеры» позволят не допустить приближения кораблей НАТО к России
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«Искандеры» позволят не допустить приближения кораблей НАТО к России 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Как пишет The National Interest, эта система способна вести борьбу с кораблями противника. В публикации, в частности, сообщается, что в конце июля и начале августа Россия провела два симулированных электронных запуска «Искандер-М» против кораблей в Черном море.
Издание напоминает, что мобильный комплекс «Искандер» может запускать несколько моделей баллистических и крылатых ракет. При этом появилась информация о том, что он может использовать и противокорабельные версии крылатых ракет «Калибр» с радиусом действия в 500 километров, которые предназначены для уничтожения эсминцев, вооруженных «Томогавками», или входящими в систему ПРО морского базирования.
"Противокорабельные ракеты могут лететь со скоростью 2000 километров в час. Они также способны двигаться над водой на высоте всего от пяти до 10 метров, а значит поразить их с помошью систем противоракетной обороны на море практически невозможно. Полезная нагрузка ракеты составляет от 200 до 500 килограммов. Легкие ракеты обычно нацеливаются на эсминцы, в то время как более тяжелые предназначены для крейсеров", — пишет The National Interest.
Издание подчеркивает, что Россия уже дала понять, что может использовать баллистические ракеты или, по крайней мере, ракетные пусковые установки в качестве противокорабельного оружия. При этом, по мнению автора публикации, ракеты с дальностью действия до 500 километров могут быть полезным оружием береговой обороны в Балтийском и Черном морях и позволят России не допустить приближения кораблей НАТО к своей территории.
Впрочем, издание задается вопросом: если Россия может запускать такие противокорабельные крылатые ракеты из пусковых установок, то почему бы ей подобным образом не использовать при необходимости и баллистические ракеты большой дальности?
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