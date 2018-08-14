Армия США официально «похоронила» перспективный гранатомет XM-25

Об официальном отказе от программы разработки гранатомета XM-25 сообщило издание Popular Mechanics, а также ряд других СМИ. Событие не было неожиданным, так как про незаинтересованность Вооруженных сил в этом оружии известно давно. Значительные срывы сроков разработки и выявленные «детские болезни» комплекса привели к тому, в 2017 году армия прекратила финансировать программу и официально не приняла комплекс на вооружение.

Еще в 2010 году действующие в Афганистане подразделения армии США получили несколько десятков XM-25. Тогда же сообщалось, что гранатомет продемонстрировал возможность радикально повысить эффективность борьбы с легковооруженным противником, который укрывается в складках местности, что характерно для условий Афганистана.

Как сейчас сообщает издание Guns.com, в связи с окончательным отказом от XM-25, в действительности американские солдаты встретили оружие «прохладно». Тяжелый гранатомет не пользовался успехом, кроме того, был бесполезен в ближнем бою. Все это приводило к тому, что военнослужащие предпочитали привычные карабины M4 новинке оборонно-промышленного комплекса.

XM-25 / ©jaglavaksoldier

XM-25 — высокотехнологичный компьютеризированный гранатометный комплекс, разработанный компаниями Heckler & Koch и Alliant Techsystems на основе системы XM29 OICW. Она представляла собой гибрид автомата и гранатомета (эту программу тоже закрыли). XM-25 использует 25×40 мм гранатометный выстрел. Боеприпас действует по принципу дистанционного подрыва: особенность системы — наличие вычислительного блока, встроенного в снаряд, что позволяет отработать время/дистанцию, заданные при программировании взрывателя гранаты в тракте питания.

Масса оружия — 6,35 килограмма. Прицельная дальность стрельбы по групповым целям — 700 метров, питание происходит за счет шестизарядного магазина. Ожидаемая стоимость одного комплекса при серийном производстве должна была составить 25 тысяч долларов.