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На блокпостах военной полиции введут систему распознавания лиц
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На блокпостах военной полиции введут систему распознавания лиц 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 авг — РИА Новости. Российская военная полиция впервые представила систему распознавания лиц в ходе специальных учений в Нижегородской области, сообщает в среду пресс-служба Западного военного округа.
Систему, апробированную в других силовых структурах и теперь адаптированную под военные нужды, предложат для установки на объектах Минобороны. Ее главная задача — выявлять «нежелательных лиц».
"Уже сейчас система показывает уникальные результаты. С ее помощью возможно увеличить пропускную способность и качественный отсев нежелательных лиц и сократить время на обработку и анализ каждого из проверяемых до 10 секунд", — цитирует пресс-служба начальника управления военной полиции по ЗВО полковника Игоря Кострецова.
Более 70 военных комендантов и начальников военных автомобильных инспекций ЗВО смогут ознакомиться с принципом работы устройства для организации пропускной системы на объектах Минобороны.
Кроме того, участникам учения покажут полученные в Сирии наработки по защите автомобильных колонн от диверсантов. Всего в мероприятии участвуют более 160 военных.
Кто производит указанные системы и на каких условиях предлагает их устанавливать на военных объектах, не сообщается.
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