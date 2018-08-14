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Рябков: США пытаются политически разогреть тему новых стратегических вооружений России
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Рябков: США пытаются политически разогреть тему новых стратегических вооружений России 

ТАСС 1 час назад
США пытаются политически разогреть тему новых стратегических вооружений РФ, сделать ее раздражителем в отношениях — Рябков.
ТАСС: последние новости
Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания ГК ОрВД и "Алмаз-Антей" запустили программу для кадрового резерва Более 350 единиц техники и вооружения поступило в Центральный военный округ с начала года
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