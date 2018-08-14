Рябков: США пытаются политически разогреть тему новых стратегических вооружений России 

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Военно-воздушные силы России отмечают 106 лет со дня создания

ГК ОрВД и "Алмаз-Антей" запустили программу для кадрового резерва

Более 350 единиц техники и вооружения поступило в Центральный военный округ с начала года