Военные экологи вывезут с Чукотки 330 тонн металлолома

Военнослужащие сводного экологического подразделения планируют вывезти с острова Врангеля , расположенного в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, 2,5 тысячи ржавеющих металлических бочек. Их общий вес составляет больше 330 тонн.

Как пояснили в пресс-службе Восточного военного округа агентству «Интерфакс» , военные экологи занимаются очисткой арктических территорий от мусора с начала июня, а закончить выполнение задач должны в конце октября.

— В этом году работы производятся в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный», — рассказали в штабе.

Когда работы по очистке завершатся, подразделению предстоит рекультивировать около пяти гектаров земли.