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Военные экологи вывезут с Чукотки 330 тонн металлолома
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Военные экологи вывезут с Чукотки 330 тонн металлолома 

Российская Газета 51 минуту назад
Военнослужащие сводного экологического подразделения планируют вывезти с острова Врангеля, расположенного в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями, 2,5 тысячи ржавеющих металлических бочек. Их общий вес составляет больше 330 тонн.
Как пояснили в пресс-службе Восточного военного округа агентству «Интерфакс», военные экологи занимаются очисткой арктических территорий от мусора с начала июня, а закончить выполнение задач должны в конце октября.
— В этом году работы производятся в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома «Звездный», — рассказали в штабе.
Когда работы по очистке завершатся, подразделению предстоит рекультивировать около пяти гектаров земли.
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