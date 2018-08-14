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Россия встревожена рекордными вложениями США в военный бюджет
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Немецкая делегация приехала в Крым
Немецкая делегация приехала в Крым

Россия встревожена рекордными вложениями США в военный бюджет 

РИА Новости 56 минут назад
МОСКВА ВСТРЕВОЖЕНА РЕКОРДНЫМИ АССИГНОВАНИЯМИ США НА ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ ПО НОВОМУ ОБОРОННОМУ БЮДЖЕТУ, БУДЕТ ТЩАТЕЛЬНО АНАЛИЗИРОВАТЬ ДОКУМЕНТ — РЯБКОВ
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