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Новейшие оборонительные комплексы Российской армии не подпадают под договор СНВ-3 — Совет Федерации
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Новейшие оборонительные комплексы Российской армии не подпадают под договор СНВ-3 — Совет Федерации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
США критикуют Россию за перевооружение армии, подписывая при этом рекордный оборонный бюджет.
Новейшие образцы вооружения российской армии не подпадают под договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Все необходимые доказательства Москва готова предоставить Вашингтону, однако за океаном не готовы к диалогу, сообщают РИА Новости.
«Возможно, российская сторона предоставит дополнительные материалы, но мне это уже напоминает бесконечный разговор слепого с глухим», — заявил сенатор.
Ранее Серебренников прокомментировал возможный выход США из Договора по открытому небу, согласно которому военные наблюдатели двух стран могли совершать экспедиционные полеты над чужой территорией. Администрация Белого дома настаивает на том, что Москва не выполняет своих обязательств. Такие выводы в Совете Федерации отвергли и назвали «необоснованными».
Критика со стороны США раздается на фоне подписания рекордного военного бюджета на 2019 год. В документе, помимо прочего, говорится что США будет решать, подпадают ли межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», крылатая ракета с ядерным двигателем воздушного базирования Х-101, подводный беспилотник «Статус-6» и гиперзвуковая ракета дальнего радиуса действия «Авангард» под ограничения договора СНВ-3.
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