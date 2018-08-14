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Эстонские РЛС не смогли отследить траекторию случайно запущенной ракеты
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Эстонские РЛС не смогли отследить траекторию случайно запущенной ракеты 

RT на русском 14 минут назад
Эстонские радиолокационные станции (РЛС) не смогли отследить траекторию случайно запущенной испанским истребителем ракеты, так как она имела слишком большую скорость и малые размеры.
«Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий», — приводит РИА новости сообщение Сил обороны.
Отмечается, что РЛС в Келлавере не смогла определить траекторию полета и место ее приземления.
Выпущенная испанским истребителем ракета AIM-120 AMRAAM — всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр — 18 см.
Ранее сообщалось, что эстонские военные не смогли обнаружить фрагменты выпущенной испанским истребителем ракеты и прекратили её наземные поиски.
7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. После этого военными была организована операция по поиску снаряда.
RT на русском: последние новости
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