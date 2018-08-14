Эстонские РЛС не смогли отследить траекторию случайно запущенной ракеты

Эстонские радиолокационные станции (РЛС) не смогли отследить траекторию случайно запущенной испанским истребителем ракеты, так как она имела слишком большую скорость и малые размеры.

«Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий», — приводит РИА новости сообщение Сил обороны.

Отмечается, что РЛС в Келлавере не смогла определить траекторию полета и место ее приземления.

Выпущенная испанским истребителем ракета AIM-120 AMRAAM — всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Длина ракеты составляет 3,7 м, диаметр — 18 см.

Ранее сообщалось, что эстонские военные не смогли обнаружить фрагменты выпущенной испанским истребителем ракеты и прекратили её наземные поиски.

7 августа стало известно, что испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией. После этого военными была организована операция по поиску снаряда.