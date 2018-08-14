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Россия представит доказательства, что ракеты «Сармат» не попадают под СНВ-3
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Россия представит доказательства, что ракеты «Сармат» не попадают под СНВ-3 

РИА Новости 46 минут назад
РФ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ «САРМАТ» НЕ ПОДПАДАЮТ ПОД СНВ-3 — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СФ
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