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Когда будет следующая индексация военных пенсий
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Когда будет следующая индексация военных пенсий 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Индексация военных пенсий происходит после повышения зарплаты действующим военнослужащим. Это предусматривается федеральным законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу.
В 2018 году зарплаты и пенсии военным уже проиндексировали перед президентскими выборами. Соответствующее распоряжение об этом дал Владимир Путин. С 1 января 2018 года повышение размеров военных пенсий произошло на 4% за счет роста окладов военнослужащих. Как сообщали тогда в Минобороны, выплаты увеличенных пенсий за январь 2018-го произошли уже в декабре 2017 года, передает РИА Новости.
С заявлением об индексации военных пенсий выступил Владимир Путин в октябре 2017 года. Он отметил, что проект федерального бюджета на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы предусматривает увеличение денежного довольствия военнослужащих с января 2018-го и пенсий с февраля того же года.
В соответствии с поручением президента на увеличение военных пенсий потратили около 3,07 трлн рублей. Индексация коснулась 2,6 млн человек.
В мае этого года Минобороны заявили, что с 2012 года военные пенсии выросли почти на 40%. Средний размер выплаты составляет 24,6 тыс. рублей. Также отмечалось, что с 2013-16 гг. выполнялся указ президента России от 2012 года по ежегодному увеличению военных пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции.
Официального подтверждения об еще одном увеличении военных пенсий в 2018 году пока нет. Тем не менее аналогичная индексация предполагается в 2019-20 гг. Таким образом вероятное повышение выплат произойдет только в следующем году. При этом его проведут в октябре, так как привыкли военные и пенсионеры.
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