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Четыре ударных Ми-24 поступили на авиабазу в Новосибирске
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Четыре ударных Ми-24 поступили на авиабазу в Новосибирске 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-24П поступили на базу армейской авиации, дислоцированную в Новосибирской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Звено «Крокодилов» Ми-24П прошло капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе. Вертолеты перелетели в Новосибирск, преодолев более 2 тыс. км с выполнение пяти дозаправок на военных аэродромах", — сказали в пресс-службе.
Ми-24 — ударный вертолет, разработанный в СССР. Является самой распространенной машиной этого класса в мире. Имеет ряд модификаций, поставлялся во многие страны мира. Активно применялся в ходе войны в Афганистане и контртеррористической операции в Чечне.
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