«Борею» не страшна «Колумбия»: производство американской «субмарины XXI века» может затянуться на десятилетия

В 2016 году Пентагон приступил к созданию нового атомного ракетоносца «Колумбия», который должен стать ответом на создание российских подлодок проекта 955 «Борей».

Новый атомный ракетоносец США «Колумбия» еще до его «зачатия» руководство американского флота объявило «субмариной XXI века». Скорее всего это относилось к временному, а не качественному понятию. «Колумбия» призвана заменить стоящие на вооружении флота США подлодки класса «Огайо», так же известные как «Трайдент», срок жизнедеятельности которых подходит к концу. Но, как показала практика, этот срок придется продлить, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Курильченко.

Наименование «Колумбия» широко использовалось в американском военно-морском флоте с начала XIX века, однако в данном случае боевой корабль впервые назван в честь федерального округа Колумбия . Предыдущие боевые единицы получали названия в честь нескольких американских городов, располагающихся в Южной Каролине, Миссури и Иллинойсе.

Уже сейчас, на стадии подготовки к строительству западные СМИ восхищаются новым «подводным защитником», его мощью и долговечностью: подлодка рассчитана на 42-летний срок эксплуатации. И никто не принимает во внимание мнения экспертов, которые не были уверены в некоторых технологических решениях. Например, специалисты из Счетной палаты США не одобрили намерение бенефициаров включать «сырые» критические технологии в процесс рабочего проектирования до получения ими официальной сертификации. А стоило экспертов послушать.

Все испортили сварщики

Уже первая проверка качества новых американских подлодок класса «Колумбия» показала: сварные швы в пусковых шахтах подлодки не соответствуют стандартам качества. The National Interest констатирует, что проверка уже изготовленных 12 шахт выявила дефекты сварных швов. Это может поставить под сомнение качество всего американского подводного флота. Пусковая шахта — ключевая часть подводного ракетоносца, фактически на ней держится вся подлодка, она должна безукоризненно выполнять свою задачу в самых критических ситуациях и любой брак может привести не только к гибели самой лодки и ее экипажа.

Эксперт американского Центра стратегически и бюджетных оценок Брайан Кларк отметил, что эта недоработка существенно затормозит процесс производства. По его мнению, задержка в производстве ключевого элемента ракетной системы окажет каскадный эффект и на другие части производства. Программа «Колумбии» привлекла к себе много внимания и для американских ВМФ она имеет наибольший приоритет.

«Ошибки на таких ранних этапах производства — это плохой знак», — заявил Брайан Кларк

Подобная халатность со стороны компании BWX Technologies, Inc., которая имеет безупречную репутацию в области ядерных компонентов и поставщика услуг, оказалась неожиданностью для американских военных. Теперь под вопросом оказалась сама возможность выпустить в срок новые подлодки. Времени остается все меньше, жизненный цикл подлодок «Огайо» завершается и им срочно требуется замена. Читать далее…