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На авиабазу ЦВО в Новосибирске поступили четыре ударных «Крокодила»
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На авиабазу ЦВО в Новосибирске поступили четыре ударных «Крокодила» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Четыре ударных вертолета Ми-24П «Крокодил» поступили на авиабазу Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирске, сообщает ЦВО.
"Четыре многоцелевых ударных вертолета Ми-24П поступили на базу армейской авиации, дислоцированную в Новосибирской области. Звено «Крокодилов» прошло капитальный ремонт на Читинском авиаремонтном заводе. Вертолеты перелетели в Новосибирск, преодолев более 2 тысяч километров с выполнением пяти дозаправок на военных аэродромах", — говорится в сообщении.
Ми-24 — ударный вертолет, разработанный в СССР. Является самой распространенной машиной этого класса в мире. Имеет ряд модификаций, поставлялся во многие страны мира. Активно применялся в ходе войны в Афганистане и в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.
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