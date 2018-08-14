Пять радиолокационных станций «Гармонь» поступили в Центральный военный округ

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 августа. / ТАСС /. Новые радиолокационные станции «Гармонь» системы противовоздушной обороны поступили в пять соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской, Самарской, Кемеровской областях, а также в Туве Таджикистане . Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.

Новая малогабаритная радиолокационная станция обеспечивает слежение и контроль за воздушной обстановкой. «Она предназначена для обнаружения и сопровождения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и даже крылатых ракет. Станция способна засекать воздушные цели на высоте до 10 тыс. м со скоростью движения 700 м/с в радиусе 40 км», — уточнили в пресс-службе.

Небольшие размер и вес станции позволяют обеспечивать ее оперативную доставку в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной и горной местности.