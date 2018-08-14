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Пять радиолокационных станций «Гармонь» поступили в Центральный военный округ
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Пять радиолокационных станций «Гармонь» поступили в Центральный военный округ 

ТАСС 26 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Новые радиолокационные станции «Гармонь» системы противовоздушной обороны поступили в пять соединений Центрального военного округа, дислоцированные в Челябинской, Самарской, Кемеровской областях, а также в Туве и Таджикистане. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе округа.
Новая малогабаритная радиолокационная станция обеспечивает слежение и контроль за воздушной обстановкой. «Она предназначена для обнаружения и сопровождения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и даже крылатых ракет. Станция способна засекать воздушные цели на высоте до 10 тыс. м со скоростью движения 700 м/с в радиусе 40 км», — уточнили в пресс-службе.
Небольшие размер и вес станции позволяют обеспечивать ее оперативную доставку в пункты назначения, в том числе в условиях труднодоступной и горной местности.
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