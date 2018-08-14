Источник рассказал о планах трех пусков ракет «Протон» на 2019 год

МОСКВА , 14 авг — РИА Новости . Сразу три пуска ракет-носителей «Протон-М», резко снизивших интенсивность полетов после ряда аварий и переборки двигателей, планируется на первый квартал 2019 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2018 году «Протон» стартовал лишь единожды — в апреле с военным спутником «Благовест» №2. До конца года планируется еще один старт со спутником «Благовест» №3. В 2017 году «Протон» летал четыре раза. В 2016 году было совершено три, а в 2015 и 2014 годах по восемь пусков ракеты. В 2013 и 2012 годах ракета стартовала по 10 раз в год. После одного из пусков 2016 года, в котором были зафиксированы неполадки, но в целом он завершился удачно, Роскосмос принял решение отозвать партию ракетных двигателей на переборку. В итоге пуски «Протонов» были остановлены ровно на год.

"На первый квартал 2019 года планируется три пуска — коммерческий запуск двух спутников Eutelsat 5 WestB и MEV-1, коммерческий запуск российского телекоммуникационного аппарата «Ямал-601» и запуск военного спутника связи «Благовест» №4", — рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, приоритет по срокам запуска отдается спутнику «Благовест», однако в случае задержек с его изготовлением или поставкой на космодром, график запусков будет составляться исходя из готовности зарубежных и российского коммерческих аппаратов.

В пресс-службе Центра Хруничева не смогли оперативно предоставить комментарий по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что запуск спутника «Ямал-601» в интересах компании «Газпром космические системы» планируется в феврале 2019 года. Примерные сроки запуска Eutelsat 5 WestB и MEV-1 не обозначались, однако сообщалось, что вместо конца 2018 года они отправятся на орбиту в начале 2019 года.