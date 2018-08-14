Власти США рассмотрят, как турецкие С-400 повлияют на американские ЗРС и авиацию

Это положение содержится в оборонном бюджете США на новый финансовый год. Конгресс США в законе о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год обязал главу Пентагона и госсекретаря подготовить доклад о возможном влиянии российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на операции Турции с использованием американских истребителей, вертолетов и комплексов «Patriot». Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, который накануне был подписан президентом США Дональдом Трампом Согласно документу, главам оборонного и внешнеполитических ведомств США предстоит обозначить перспективы возможного влияния С-400 на операции турецких ВС с применением ЗРС Patriot, вертолетов CH-147F Chinook, AH-64, UH-60 Black Hawk, а также истребителей F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Также в законе об оборонном бюджете сказано, что пока подобный анализ не будет проведен, властям США приостанавливают поставки Анкаре истребителей F-35.