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Власти США рассмотрят, как турецкие С-400 повлияют на американские ЗРС и авиацию
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Власти США рассмотрят, как турецкие С-400 повлияют на американские ЗРС и авиацию 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Это положение содержится в оборонном бюджете США на новый финансовый год.
Конгресс США в законе о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год обязал главу Пентагона и госсекретаря подготовить доклад о возможном влиянии российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на операции Турции с использованием американских истребителей, вертолетов и комплексов «Patriot». Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, который накануне был подписан президентом США Дональдом Трампом.
Согласно документу, главам оборонного и внешнеполитических ведомств США предстоит обозначить перспективы возможного влияния С-400 на операции турецких ВС с применением ЗРС Patriot, вертолетов CH-147F Chinook, AH-64, UH-60 Black Hawk, а также истребителей F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.
Также в законе об оборонном бюджете сказано, что пока подобный анализ не будет проведен, властям США приостанавливают поставки Анкаре истребителей F-35.
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