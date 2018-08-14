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Летчики МиГ-31 ТОФ провели ночную дозаправку в небе над Камчаткой
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Летчики МиГ-31 ТОФ провели ночную дозаправку в небе над Камчаткой 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью выполнения дозаправки самолетов ночью является то, что в условиях плохой видимости у летчика ограничен обзор при осуществлении контакта с конусом штанги самолета-дозаправщика.
Экипажи МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали ночную дозаправку в воздухе в небе над Камчаткой. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
«Особенностью выполнения дозаправки самолетов ночью является отсутствие видимых наземных ориентиров. Также в условиях плохой видимости у летчика ограничен обзор при подходе к штанге воздушного танкера и осуществлении контакта с конусом штанги», — отмечается в сообщении.
Дозаправка самолетов МиГ-31 проходила на высоте семи километров на скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители провели несколько вылетов и выполнили более десяти контактов с самолетом-заправщиком Ил-78.
Ранее камчатские летчики ТОФ совершили дальний беспосадочный перелет в Арктику.
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