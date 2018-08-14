Летчики МиГ-31 ТОФ провели ночную дозаправку в небе над Камчаткой

Особенностью выполнения дозаправки самолетов ночью является то, что в условиях плохой видимости у летчика ограничен обзор при осуществлении контакта с конусом штанги самолета-дозаправщика.

Экипажи МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали ночную дозаправку в воздухе в небе над Камчаткой. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

«Особенностью выполнения дозаправки самолетов ночью является отсутствие видимых наземных ориентиров. Также в условиях плохой видимости у летчика ограничен обзор при подходе к штанге воздушного танкера и осуществлении контакта с конусом штанги», — отмечается в сообщении.

Дозаправка самолетов МиГ-31 проходила на высоте семи километров на скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители провели несколько вылетов и выполнили более десяти контактов с самолетом-заправщиком Ил-78.

Ранее камчатские летчики ТОФ совершили дальний беспосадочный перелет в Арктику.