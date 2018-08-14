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В России планируют создать многовинтовой вертолет с гибридным двигателем
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В России планируют создать многовинтовой вертолет с гибридным двигателем 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Облик многовинтового вертолета с гибридной силовой установкой планируется разработать в России до конца года, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.
"До конца года планируется разработать характеристики и облик летательного аппарата, оснащенного гибридной силовой установкой с многовинтовой несущей системой", — сказал собеседник агентства.
В СССР было создано несколько опытных образцов многовинтовых вертолетов, однако они не получили признания из-за сложности и громоздкости конструкции. Основным преимуществом данной схемы конструкторы видели возможность увеличить грузоподъемность вертолета, а также скорость машины.
Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз двигателя, который традиционно используется на летательных аппаратах, с электродвигателем. Такое решение призвано снизить взлетную массу, повысить эффективность работы систем вертолета, увеличить длительность и дальность полета. Современные тенденции таковы, что большинство крупных производителей авиационной техники всерьез задумываются над созданием гибридных летательных аппаратов, так как подобное решение позволит сокращать выбросы вредных веществ и воспользоваться другими преимуществами электрификации. В мире уже существуют опытные образцы подобных машин.
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