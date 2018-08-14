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США захотели распространить действие ДСНВ на новейшие ударные средства России
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США захотели распространить действие ДСНВ на новейшие ударные средства России 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Конгресс США в тексте бюджета Пентагона на 2019 финансовый год потребовал от Белого дома выяснить, согласиться ли Россия включить в действующий договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои новейшие ударные системы Сармат», «Авангард», «Статус-6» и «X-101».
Американских законодателей интересует возможность распространения положений действующего ДСНВ на «тяжелую межконтинентальную ракетную систему, известную как „Сармат“; ядерную крылатую ракету воздушного базирования, известную как „X-101“; необитаемый подводный аппарат, известный как „Статус-6“; гиперзвуковую управляемую оружейную систему дальнего действия, известную как „Авангард“, передает ТАСС.
Конгресс через принятый закон о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год требует, чтобы правительство США выяснило, согласится ли Россия задекларировать» все эти системы как «стратегические наступательные вооружения (…) в соответствии с Новым ДСНВ».
Конгрессмены обязали Белый дом отчитаться о позиции Москвы по этому поводу не позднее 31 декабря 2018 года, указав, «требуется ли от Вашингтона применение каких-то „политических, экономических и военных ответных мер“.
Напомним, в марте этого года президент России Владимир Путин рассказал о новых отечественных системах вооружения: ракетном комплексе „Сармат“, гиперзвуковой системе „Кинжал“ и системе „Авангард“.
В апреле Россия поставила США условие продления договора СНВ-3, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. В январе Госдеп подтвердил выполнение Россией положений договора СНВ-3.
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