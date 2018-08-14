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«Ураганы» уничтожают оружейные заводы «боевиков»: зрелищные кадры
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«Ураганы» уничтожают оружейные заводы «боевиков»: зрелищные кадры 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Снаряды достигали цели даже с двадцатикилометровой дистанции.
Артиллеристы ЦВО под Оренбургом уничтожили цеха «боевиков» по производству оружия из нескольких реактивных систем залпового огня «Ураган» и самоходных гаубиц «Мста-С».
В данных учениях, проходивших на Тоцком полигоне ЦВО, приняли участие около одной тысячи артиллеристов, а также было задействовано свыше 200 единиц техники. Стрельбы по позициям условных боевиков выполнялись с разных направлений из глубины до 20 километров. По замыслу маневров, артиллерийским расчетам нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные и групповые удары по объектам противника.
Для определения координат целей артиллеристы активно использовали беспилотники.
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