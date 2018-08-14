«Ураганы» уничтожают оружейные заводы «боевиков»: зрелищные кадры

Снаряды достигали цели даже с двадцатикилометровой дистанции.

Артиллеристы ЦВО под Оренбургом уничтожили цеха «боевиков» по производству оружия из нескольких реактивных систем залпового огня «Ураган» и самоходных гаубиц «Мста-С».

В данных учениях, проходивших на Тоцком полигоне ЦВО, приняли участие около одной тысячи артиллеристов, а также было задействовано свыше 200 единиц техники. Стрельбы по позициям условных боевиков выполнялись с разных направлений из глубины до 20 километров. По замыслу маневров, артиллерийским расчетам нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные и групповые удары по объектам противника.

Для определения координат целей артиллеристы активно использовали беспилотники.