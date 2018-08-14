США пытаются ограничить Новым ДСНВ новейшие ударные средства РФ

ВАШИНГТОН, 13 августа. / ТАСС /. Американские власти предпринимают попытку подвести новейшие ударные системы России под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Нового ДСНВ). Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США , подписанном в понедельник президентом Дональдом Трампом

Как следует из текста документа, главе вашингтонской администрации необходимо направить на рассмотрение Конгресса США «не позднее 31 декабря 2018 года» отчет, в котором говорится, поднимал ли Вашингтон в диалоге с Москвой вопрос о возможности распространения действия Нового ДСНВ в том числе на «тяжелую межконтинентальную ракетную систему, известную как „Сармат“ или идентифицируемую иным образом; ядерную крылатую ракету воздушного базирования, известную как „X-101“ (буква латинская — прим. ТАСС) или идентифицируемую иным образом; необитаемый подводный аппарат, известный как „Статус-6“ или идентифицируемый иным образом; гиперзвуковую управляемую оружейную систему дальнего действия, известную как „Авангард“ или идентифицируемую иным образом».

Закон требует, чтобы правительство США выяснило, «согласится ли Российская Федерация задекларировать» все эти упомянутые системы как «стратегические наступательные вооружения

в соответствии с Новым ДСНВ».

Предусматривается, что по итогам такого рода двусторонних контактов исполнительная ветвь власти США проинформирует законодательную о том, «угрожает ли позиция Российской Федерации жизнеспособности Нового ДСНВ», требуется ли от Вашингтона применение каких-то «политических, экономических и военных ответных мер».

После того, как президент Владимир Путин объявил в марте о новейших военных разработках, Министерство обороны России раскрыло подробности испытаний и поставок в войска шести систем: комплексов «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами, ракетного комплекса «Сармат», ракетного комплекса «Авангард» с принципиально новым оснащением — планирующим гиперзвуковым боевым блоком, океанской многоцелевой системы «Посейдон», крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и боевого лазерного комплекса «Пересвет».

Новый ДСНВ вступил в силу в 2011 году. По его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и не развернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Новый ДСНВ остается в силе в течение 10 лет — до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Размещение ПРО в Европе

Новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, предписывает ведомству изучить возможности размещения дополнительных элементов противоракетной обороны (ПРО) в Европе для реагирования на якобы имеющие место нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России.

В соответствующем положении документа, размещенного в базе данных Конгресса, говорится, что «до тех пор, пока РФ продолжает действовать в нарушение ДРСМД, Соединенным Штатам следует предпринять действия, чтобы убедить Россию вернуться к соблюдению договора». В том числе это предписано делать путем «изыскания дополнительных средств ПРО в европейском театре военных действий для заполнения пробелов в [американских] военных возможностях с целью защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования, которые не соответствуют ДРСМД».

В последние годы между Россией и США обострилась полемика вокруг выполнения Договора о РСМД 1987 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях. В Москве при этом отмечали, что хотели бы сохранить соглашение.