Новый военный бюджет США в 716 млрд долларов стал рекордным в истории страны

Если предыдущая администрация рассматривала снижение военных расходов как один из основных путей для сокращения дефицита федерального бюджета, то Дональд Трамп готов урезать финансирование всем, кроме Пентагона . Американский лидер в своем выступлении вновь повторил, что считает вооруженные силы страны залогом ее величия, а потому он добивается наращивания военных ассигнований, замены устаревшей техники на «передовые и смертоносные» разработки. Кроме того, президент США призвал обеспечить американское господство в космосе с учетом создания по его приказу космических сил в качестве самостоятельного вида войск. Номинально объем нового военного бюджета стал рекордным в истории страны. Документ предусматривает увеличение общего числа американских военнослужащих на 16 тысяч человек и рост их денежного довольствия на 2,6 процента. На разработку новых маломощных ядерных боеголовок для пусков с подводных лодок выделено 65 миллиардов долларов, а на модернизацию военно-воздушных сил страны — 40 миллиардов.

В этом году документ назвали именем одного из ведущих вашингтонских «ястребов» — сенатора-республиканца Джона Маккейна , который пропустил голосование из-за курса лечения от рака, но принимал активное участие в подготовке закона.

Бюджет унаследовал от версий последних лет положения о военных мерах против России . Продлен действующий с 2014 года запрет для Пентагона на сотрудничество с министерством обороны РФ . Исключение сделано только для канала по предотвращению конфликтов в Сирии . Вашингтон вновь выдвигает Москве ряд претензий по соглашениям в сфере контроля над вооружениями, на деле используя эти нападки как предлог для того, чтобы уйти от выполнения собственных обязательств.

Например, подписанный документ который год подряд обвиняет Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), предлагая Пентагону под этим соусом изучить возможность размещения в Европе новых компонентов ПРО. Москва неоднократно указывала на бездоказательность этих нападок, в ответ уличая в нарушениях Вашингтон. Пентагону также предстоит обсудить с коллегами из РФ статус новейших российских ударных систем, включая ракету «Сармат» и гиперзвуковой комплекс «Авангард». В документе предлагается подвести их под действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Наконец, военный бюджет блокирует исполнение части обязательств Вашингтона по Договору об открытом небе (ДОН), запрещая администрации США голосовать по сертификации оборудования для полетов других стран и модернизировать под ДОН собственные самолеты.

Киев в новом году получит от США до 250 миллионов военной помощи, что на 50 миллионов больше, чем годом ранее. Сюда входят как поставки военной экипировки и вспомогательного снаряжения, так и летальных вооружений. Ранее замминистра обороны США Эллен Лорд сообщила изданию Defense One, что Пентагон ускорит процесс поставки оружия странам-союзникам, а в перспективе — и Украине . Кроме того, США намерены чаще проводить учения в Черном море с участием Грузии и Украины для противодействия влиянию России в регионе.

Другим ключевым оппонентом США в военном бюджете выступает Китай . Закон обязывает администрацию отчитываться о выявлении влияния Поднебесной на политическую, деловую, общественную и прочие сферы американской жизни, а также предусматривает сокращение военного сотрудничества с КНР. А с 2019 года вводится запрет на покупку американскими госструктурами телекоммуникационного оборудования Huawei, ZTE и еще нескольких китайских фирм.

"Досталось" и некоторым странам, которые обычно считались союзниками США. Бюджет замораживает поставку самолетов F-35 в Турцию , являющуюся членом НАТО , до тех пор, пока Белый дом не отчитается о том, как закупка Анкарой зенитной ракетной системы С-400 у России может повлиять на военное сотрудничество с США.

Реакция

Подписание закона о военных ассигнованиях США вызвало критическую реакцию в Москве и Пекине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что бюджет США на порядок больше российского, а потому позиционирование Москвы в качестве угрозы для США или других стран является «как минимум беспочвенным». «Цифры говорят сами за себя», — резюмировал он. (США — абсолютный лидер рейтинга расходов на оборону в мире. На их долю приходится более трети всех мировых военных трат. Это больше, чем у следующих пяти лидеров этого рейтинга вместе взятых — «РГ»).

Что касается намерений США по СНВ-III, то, как подчеркнул Песков, сославшись на заявления президента РФ, «все новые системы вооружений полностью соответствуют букве и духу соответствующих международных документов».