Противники США уже начали милитаризацию космоса, заявил Трамп

"Чтобы сохранить военное превосходство Америки, мы должны быть впереди всех. Поэтому мы с гордостью подтверждаем наследие Америки по лидерству в космосе. Наши зарубежные соперники и противники уже начали милитаризацию в космосе", — сказал Трамп, выступая на военной базе в штате Нью-Йорк

Он отметил, что эти страны «очень продвинулись» в этом направлении, но пообещал, что «очень быстро их догонят и опередят».

Заявление Трампа транслировали американские телеканалы.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона , должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

На днях администрация США объявила о создании отдельного вида войск — Космических сил. Однако в подписанный в понедельник оборонный бюджет на 2019 финансовый год эти изменения не вошли. Планируется, что средства на создание космических сил будут включены в бюджет-2020. Впрочем, ряд экспертов, в том числе из числа бывших руководителей в Пентагоне уже высказали сомнение в целесообразности решения Трампа, поскольку де-факто космические силы в США уже действуют много лет в составе ВВС и Стратегического командования страны.

В настоящее время международные договоры запрещают размещать в космосе лишь оружие массового уничтожения. Однако пока ни одна из стран, имеющая доступ к космическим технологиям, официально не размещала какое-либо оружие в космосе.