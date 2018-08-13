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США планируют обсудить с Россией СНВ-3
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США планируют обсудить с Россией СНВ-3 

РИА Новости 32 минуты назад
РИА НОВОСТИ. США НАМЕРЕНЫ ОБСУДИТЬ С РОССИЕЙ, ПОДПАДАЮТ ЛИ «САРМАТ» И ДРУГИЕ ЕЕ НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ ПОД СНВ-3 — ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ
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