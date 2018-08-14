На авиабазе ВВС и ПВО под Мурманском пройдет день открытых дверей

На взлетно-посадочной полосе будет организована выставка авиационной техники, стоящей на вооружении полка, высотное и поисково-спасательное снаряжение.

Накануне Дня воздушного флота России , который традиционно отмечается в третье воскресенье августа, летчики отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме под Мончегорском проведут день открытых дверей для жителей Мурманской области

Экскурсии для посетителей выставки проведут пилоты истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, которые регулярно несут боевое дежурство в небе Кольского Заполярья.

Спланирована работа музея боевой славы полка и полевой кухни.

Время проведения дня открытых дверей — с 11 до 15 часов 18 августа.