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На авиабазе ВВС и ПВО под Мурманском пройдет день открытых дверей
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На авиабазе ВВС и ПВО под Мурманском пройдет день открытых дверей 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На взлетно-посадочной полосе будет организована выставка авиационной техники, стоящей на вооружении полка, высотное и поисково-спасательное снаряжение.
Накануне Дня воздушного флота России, который традиционно отмечается в третье воскресенье августа, летчики отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме под Мончегорском проведут день открытых дверей для жителей Мурманской области.
Экскурсии для посетителей выставки проведут пилоты истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24, которые регулярно несут боевое дежурство в небе Кольского Заполярья.
Спланирована работа музея боевой славы полка и полевой кухни.
Время проведения дня открытых дверей — с 11 до 15 часов 18 августа.
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