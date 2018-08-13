Военнослужащие весеннего призыва обучаются по 23 специальностям в межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ

Подготовка военнослужащих проходит в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

Военнослужащие по призыву в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы обучаются по 23 специальностям, более чем на 40 типах изделий РЭБ и комплексного технического контроля (КТК).

Подготовка военнослужащих проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

Четырехмесячная подготовка завершится сдачей экзаменов и получением свидетельства специалиста РЭБ, далее военнослужащие будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.