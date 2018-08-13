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В Курске танк Т-34 возглавит военный парад в честь победы на Курской дуге
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В Курске танк Т-34 возглавит военный парад в честь победы на Курской дуге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Колонна из 78 единиц военной техники, которую возглавит танк Т-34, пройдет на военном параде 23 августа в Курске, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"В механизированной колонне военного парада в Курске, посвященного 75-й годовщине Победы советских войск на Курской дуге, пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона…", — говорится в сообщении.
Отмечается, что возглавит колонну «легендарный танк Т-34, который проедет по главным улицам города своим ходом».
Как сообщается, в колонне пройдут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2. О», «Мурманск», Красуха 4-С", машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3 и тактический ракетный комплекс «Точка-У».
Кроме этого, в рамках парада состоится пролет истребителей Миг-29СМТ, Су-30СМ поколения 4+, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей Миг-31, а также самолетов и вертолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
"Всего к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 17 единиц военной техники пройдут воздушным парадом в небе над Курском", — уточняется в сообщении.
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