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Танк Т-34 возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге
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Танк Т-34 возглавит механизированную колонну на военном параде в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В механизированной колонне военного парада в Курске пройдет 78 единиц военной техники соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона.
В механизированной колонне военного парада в Курске, посвящённого 75-й годовщине Победы в советских войск на Курской дуге, пройдет 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО и войск Курского военного гарнизона.
Зрители, пришедшие на проспект Победы, смогут увидеть танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО БМ-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», единственные в ЗВО самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2. О», «Мурманск», Красуха 4-С», машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3. Замкнет парад механизированной колонны прохождение тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Механизированную колонну военного парада легендарный танк Т-34, который проедет по главным улицам города своим ходом.
Предварительная подготовка техники к участию в военном параде завершена.
До проведения парада 23 августа пройдут тренировки 15,17 августа, 21 августа состоится генеральная репетиция.
Всего к параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советских войск на Курской дуге примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО и силовых структур Курского территориального гарнизона, около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 17 единиц военной техники пройдут воздушным парадом в небе над Курском.
Жители и гости Курской области увидят пролет истребителей Миг-29СМТ, истребителей Су-30СМ поколения 4+, бомбардировщиков Су-34, высотных истребителей Миг-31, а также самолетов и вертолетов транспортной и армейской авиации Ан-26, Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
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