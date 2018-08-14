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Летчики морской авиации Балтфлота уничтожили командные пункты «противника»
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Летчики морской авиации Балтфлота уничтожили командные пункты «противника» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Также экипажи истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М отработали имитацию воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке.
В рамках тренировок экипажи истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота провели ночные учебно-тренировочные полеты. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
«В ходе ночных полетов летчики отработали взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование. Среди обязательных элементов боевых упражнений, которые отработали пилоты — имитация воздушного боя и принуждение воздушного судна-нарушителя к посадке», — говорится в сообщении.
В ходе выполнения полетов летчики выполнили наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и условным использованием вооружения истребителей.
При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов в ходе тактического противоборства, поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.
Учебно-тренировочные полеты проходили над морем, в стратосфере и над безориентирной местностью.
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