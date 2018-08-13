На международном форуме «Армия-2018» РВСН продемонстрируют много новинок

Среди них, в частности, мишенная установка для огневой подготовки личного состава с использованием тепловизионных прицельных приспособлений и система непрерывного поддержания готовности к пуску ходовых двигателей.

Ракетные войска стратегического назначения впервые представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» мишенную установку для огневой подготовки личного состава с использованием тепловизионных прицельных приспособлений и систему непрерывного поддержания готовности к пуску ходовых двигателей.

Мишенная установка предназначена для обучения и тренировки военнослужащих подразделений охраны и разведки РВСН. Установка позволяет отрабатывать навыки стрельбы и тренировать скорость реакции, при обнаружении целей и ведением огня из стрелкового оружия в ночное время с применением специальных приборов прицеливания.

Также, вниманию участников Международного форума будет представлена система непрерывного поддержания готовности к пуску ходовых двигателей агрегатов ПГРК в условиях низких температур, которая обеспечивает эффективное адаптивное поддержание заданного теплового режима двигателя и его систем, АКБ в суровых климатических условиях.

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018» пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке.