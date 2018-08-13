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Военная делегация вооруженных сил Республики Индии посетит Воздушно-десантные войска
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Военная делегация вооруженных сил Республики Индии посетит Воздушно-десантные войска 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские десантники познакомят своих индийских коллег с традициями ВДВ, организуют показ современных образцов военной техники, состоящих на вооружении бригады, проведут для членов делегации обзорные экскурсии по Волгограду.
Военная делегация вооруженных сил Республики Индии по руководством начальника штаба десантной бригады полковника Алин Деб Саха впервые посетит Камышинскую отдельную десантно-штурмовую бригаду (Волгоградская область).
Визит делегации будет проходить в период с 14 по 17 августа, основной целью которого является обмен опытом десантников Индии и России по вопросам боевой и воздушно-десантной подготовки.
Российские десантники познакомят своих индийских коллег с традициями Воздушно-десантных войск, организуют показ современных образцов военной техники, состоящих на вооружении бригады, проведут для членов делегации обзорные экскурсии по местам исторической и воинской славы Камышина и города-героя Волгограда.
Кроме того, в ходе визита члены военной делегации из Индии планируют посетить плановые занятия по боевой подготовке подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады на полигоне Камышинский.
Данные мероприятия проводятся в соответствии с Планом международной деятельности МО РФ на 2018 год.
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