Военная делегация вооруженных сил Республики Индии посетит Воздушно-десантные войска

Российские десантники познакомят своих индийских коллег с традициями ВДВ, организуют показ современных образцов военной техники, состоящих на вооружении бригады, проведут для членов делегации обзорные экскурсии по Волгограду

Визит делегации будет проходить в период с 14 по 17 августа, основной целью которого является обмен опытом десантников Индии и России по вопросам боевой и воздушно-десантной подготовки.

Российские десантники познакомят своих индийских коллег с традициями Воздушно-десантных войск, организуют показ современных образцов военной техники, состоящих на вооружении бригады, проведут для членов делегации обзорные экскурсии по местам исторической и воинской славы Камышина и города-героя Волгограда.

Кроме того, в ходе визита члены военной делегации из Индии планируют посетить плановые занятия по боевой подготовке подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады на полигоне Камышинский.