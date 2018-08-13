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В Воронежской области танкисты Вислинской мотострелковой дивизии выполнили боевые стрельбы
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В Воронежской области танкисты Вислинской мотострелковой дивизии выполнили боевые стрельбы 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, сборке и разборке пулеметов, а также по обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач.
Дислоцированные в Воронежской и Белгородской областях танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа выполнили боевые стрельбы на полигоне Погоново.
На расстоянии от 700 м до 2 км экипажи танков Т-72Б3 поразили бронетехнику, вертолёты и живую силу условного противника, которые имитировали полноразмерные мишени. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе. Стрельбы прошли в дневное и ночное время с применением приборов ночного видения.
Также танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, сборке и разборке пулеметов, а также по обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач. Механики-водители проверялись в ходе преодоления естественных и искусственных препятствий.
В стрельбах приняли участие более 600 танкистов общевойсковой армии ЗВО, все они участвуют в состязаниях за звание «Ударная рота».
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