В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили технику к предстоящим занятиям по преодолению водных преград

Командованием ОГРВ ПРРМ был проведён контрольный осмотр боевых машин, в ходе которого в водоёме, в частности, проверили работоспособность водометных движителей и водооткачивающих насосов.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подготовили боевые машины к предстоящим занятиям по преодолению водных преград.

В мероприятиях по подготовке техники приняли участие экипажи бронетранспортеров, бронированных разведывательно-дозорных машин, а также специалисты ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ.

Командованием ОГРВ ПРРМ был проведён контрольный осмотр боевых машин, в ходе которого в водоёме проверили работоспособность водометных движителей и водооткачивающих насосов, а также герметичность корпуса при закрытых люках и окнах.

Занятия по преодолению водных преград пройдут в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.