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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили технику к предстоящим занятиям по преодолению водных преград
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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подготовили технику к предстоящим занятиям по преодолению водных преград 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командованием ОГРВ ПРРМ был проведён контрольный осмотр боевых машин, в ходе которого в водоёме, в частности, проверили работоспособность водометных движителей и водооткачивающих насосов.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подготовили боевые машины к предстоящим занятиям по преодолению водных преград.
В мероприятиях по подготовке техники приняли участие экипажи бронетранспортеров, бронированных разведывательно-дозорных машин, а также специалисты ремонтного подразделения ОГРВ ПРРМ.
Командованием ОГРВ ПРРМ был проведён контрольный осмотр боевых машин, в ходе которого в водоёме проверили работоспособность водометных движителей и водооткачивающих насосов, а также герметичность корпуса при закрытых люках и окнах.
Занятия по преодолению водных преград пройдут в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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