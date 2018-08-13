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Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!» прошла в Челябинске
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Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!» прошла в Челябинске 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На центральной улице города специалисты пункта отбора на военную службу по контракту совместно с администрацией Челябинска развернули мобильный пункт отбора.
Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!» прошла на территории Челябинска в честь празднования дня Военно-воздушных сил.
На центральной улице города специалисты пункта отбора на военную службу по контракту совместно с администрацией Челябинска развернули мобильный пункт отбора. Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультирование по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.
Более 50 человек изъявили желание проходить военную службу по контракту в войсковых частях Центрального военного округа. С кандидатами был проведен предварительный отбор в виде тестирования и военно-профессиональной направленности, а также беседы.
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