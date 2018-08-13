Российская военная техника и вооружение переданы сербским подразделениям-для участия в совместном учении в Ленинградской области

Сербские военнослужащие получили партию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, 120-мм миномёты, радиостанции, автоматы АК-74М, а также высокопроходимые грузовые автомобили КамАЗ и «Урал».

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) передали армейским подразделениям Сербии необходимую российскую военную технику, вооружение и средства связи для участия в совместном тактическом учении с боевой стрельбой.

Сербские военнослужащие получили партию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, вооружённых крупнокалиберными пулемётами, 120-мм миномёты, радиостанции, автоматы АК-74М, а также высокопроходимые грузовые автомобили КамАЗ и «Урал».

Сегодня на Лужском полигоне с сербскими экипажами и расчётами пройдут инструктажи по требованиям безопасности, занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке.

Ранее для участия в совместном тактическом учении в Ленинградскую область прибыла сербская военная делегация в составе 200 офицеров, сержантов и солдат. В ходе учения будут отработаны вопросы организации взаимодействия совместного штаба руководства при планировании боевых действий, практических действий войск при совершении марша, ведение манёвренной обороны, противодиверсионных и разведывательных действий и различные тактические эпизоды.

От российской стороны будет задействован личный состав мотострелкового соединения Западного военного округа, дислоцированного в Ленинградской области.