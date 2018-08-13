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Российская военная техника и вооружение переданы сербским подразделениям-для участия в совместном учении в Ленинградской области
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Российская военная техника и вооружение переданы сербским подразделениям-для участия в совместном учении в Ленинградской области 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сербские военнослужащие получили партию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, 120-мм миномёты, радиостанции, автоматы АК-74М, а также высокопроходимые грузовые автомобили КамАЗ и «Урал».
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) передали армейским подразделениям Сербии необходимую российскую военную технику, вооружение и средства связи для участия в совместном тактическом учении с боевой стрельбой.
Сербские военнослужащие получили партию легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, вооружённых крупнокалиберными пулемётами, 120-мм миномёты, радиостанции, автоматы АК-74М, а также высокопроходимые грузовые автомобили КамАЗ и «Урал».
Сегодня на Лужском полигоне с сербскими экипажами и расчётами пройдут инструктажи по требованиям безопасности, занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке.
Ранее для участия в совместном тактическом учении в Ленинградскую область прибыла сербская военная делегация в составе 200 офицеров, сержантов и солдат. В ходе учения будут отработаны вопросы организации взаимодействия совместного штаба руководства при планировании боевых действий, практических действий войск при совершении марша, ведение манёвренной обороны, противодиверсионных и разведывательных действий и различные тактические эпизоды.
От российской стороны будет задействован личный состав мотострелкового соединения Западного военного округа, дислоцированного в Ленинградской области.
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