Артиллерия Сухопутных войск продемонстрирует огневую мощь на форуме «АРМИЯ-2018» 

Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины РСЗО «Торнадо-Г» и ПТРК «Хризантема-С»
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» в рамках дневного и ночного показов на полигоне Алабино (Московская обл. ) будут продемонстрированы огневые возможности современных артиллерийских средств поражения.
Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Хризантема-С».
Кроме того, на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Кубинка, Московская обл.) все желающие смогут ознакомиться с назначением и тактико-техническими характеристиками современных образцов ракетного и артиллерийского вооружения, которые будут представлены на статической экспозиции.
Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018», организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации, пройдет в период с 21 по 26 августа.