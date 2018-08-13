Артиллерия Сухопутных войск продемонстрирует огневую мощь на форуме «АРМИЯ-2018»

Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины РСЗО «Торнадо-Г» и ПТРК «Хризантема-С»

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018» в рамках дневного и ночного показов на полигоне Алабино ( Московская обл. ) будут продемонстрированы огневые возможности современных артиллерийских средств поражения.

Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Хризантема-С».

Кроме того, на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» ( Кубинка , Московская обл.) все желающие смогут ознакомиться с назначением и тактико-техническими характеристиками современных образцов ракетного и артиллерийского вооружения, которые будут представлены на статической экспозиции.