Сотни образцов оружия и техники представят на форуме «Армия-2018» на Дону 

Более 300 образцов вооружения и военной техники представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, форум пройдет 24-26 августа на полигоне «Кадамовский».
В рамках мероприятия танковые и артиллерийские подразделения отработают боевые задачи при ведении маневренной обороны.
Мотострелки на БМП и бронетранспортерах прорвут оборону противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника.
Динамический показ воздушного боя представят вертолеты «Аллигаторы» и «Ночные охотники», бомбардировщики, истребители и штурмовики.
Сообщается, что изюминкой мероприятия станет демонстрация возможностей «летающего» танка Т-72Б3М.