Сотни образцов оружия и техники представят на форуме «Армия-2018» на Дону

Более 300 образцов вооружения и военной техники представят на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Ростовской области Согласно информации из официальных источников, форум пройдет 24-26 августа на полигоне «Кадамовский». В рамках мероприятия танковые и артиллерийские подразделения отработают боевые задачи при ведении маневренной обороны. Мотострелки на БМП и бронетранспортерах прорвут оборону противника, используя приемы тактического обхода и охвата позиций противника. Динамический показ воздушного боя представят вертолеты «Аллигаторы» и «Ночные охотники», бомбардировщики, истребители и штурмовики. Сообщается, что изюминкой мероприятия станет демонстрация возможностей «летающего» танка Т-72Б3М.