Турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 обновится

В пресс-службе конструкторского бюро «Туполев» уточнили, что к концу года планируется завершить государственные испытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями. Он предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.