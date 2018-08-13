Ещё
Турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 обновится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 обновится 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро «Туполев», Министерство обороны РФ заключило с КБ контракт на модернизацию стратегического бомбардировщика-ракетоносца. Обновлённый самолёт, который по-прежнему будет являться самым быстрым в мире среди всех оснащённых винтовыми двигателями, получит название Ту-95МСМ. Подробности и сроки работ по модернизации самолета пока не сообщаются.
В пресс-службе конструкторского бюро «Туполев» уточнили, что к концу года планируется завершить государственные испытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями. Он предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также повышение их боевой эффективности является одной из приоритетных задач. Также «Туполев» отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца нынешнего года. Самолёт остаётся в строю как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, и большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за самолётами с реактивными двигателями по выхлопам.
Популярная механика: последние новости
Российские военные получат «самолёт звёздных войн» Беспилотные самолеты, которые могут летать вечно Тяжёлый вертолёт МИ-26Т2В готов ко взлёту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женское счастье Поклонской и другие события дня40
В Китае сообщили об охоте США на российское супероружие37
Сын депутата убил целую семью434
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле118
Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму301
Видео
03:59
Трое россиян погибли в ЧП с Ми-8
Происшествия
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
01:00
Поклонская вышла замуж в Крыму
Общество
00:25
Вайкуле шокирована реакцией на высказывания о Крыме
Шоу-бизнес
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире Ближний Восток
11:35
Кто станет следующим президентом Украины
Украина В мире
00:58
В Киеве пожалели, что не напали на Крым раньше
Украина В мире
00:25
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Шоу-бизнес
01:00
Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Политика
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение