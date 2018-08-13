Турбовинтовой бомбардировщик Ту-95 обновится 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро «Туполев», Министерство обороны РФ заключило с КБ контракт на модернизацию стратегического бомбардировщика-ракетоносца. Обновлённый самолёт, который по-прежнему будет являться самым быстрым в мире среди всех оснащённых винтовыми двигателями, получит название Ту-95МСМ. Подробности и сроки работ по модернизации самолета пока не сообщаются.
В пресс-службе конструкторского бюро «Туполев» уточнили, что к концу года планируется завершить государственные испытания строевого ракетоносца Ту-95МС с модернизированными двигателями. Он предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также повышение их боевой эффективности является одной из приоритетных задач. Также «Туполев» отремонтирует восемь стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС до конца нынешнего года. Самолёт остаётся в строю как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, и большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за самолётами с реактивными двигателями по выхлопам.