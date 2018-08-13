На Украине показали новый-старый танк с управляемыми ракетами

Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома». Танк может использовать высокоточные управляемые ракеты «Комбат».

«Именно возможность ведения огня «Комбатом» является одной из главных особенностей Т-72 АМТ, который является модернизированной версией Т-72А. А благодаря использованию нового высокоточного оружия можно уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров», — говорится в сообщении.

Это в два раза дальше, чем у Т-72А. При этом ракета «Комбат» может пробивать броню толщиной 750 мм, против нее не работает динамическая защита противника.

Также новый танк получил также элементы динамической защиты нового поколения и противокумулятивные решетки. Как утверждают разработчики, данное новшество было вызвано боевым опытом ВСУ в Донбассе.

Кроме того, у танка появились приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа и ночной прицел. Т-72АМТ двумя цифровыми радиостанциями с защищенными каналами связи, а также современными спутниковыми средствами навигации и камерой заднего вида.

Помимо этого танк получил гусеницы с резинометаллическим шарниром и обрезиненной беговой дорожкой для плавности хода, а также аккумулятор, которая позволяет вести наблюдение и открывать огонь с выключенным основным двигателем.