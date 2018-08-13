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Артиллерия Сухопутных войск покажет свои возможности на форуме «Армия-2018»
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Артиллерия Сухопутных войск покажет свои возможности на форуме «Армия-2018» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стрельбы самоходных гаубиц и реактивных систем залпового огня покажут на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в ходе дневных и ночных показов на полигоне Алабино в Московской области. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.
"Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» в рамках дневного и ночного показов", — сообщили в российском военном ведомстве.
Также на открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке все желающие смогут ознакомиться с назначением и тактико-техническими характеристиками современных образцов российского ракетного и артиллерийского вооружения на статической экспозиции.
Форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа.
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