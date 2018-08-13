Артиллерия Сухопутных войск покажет свои возможности на форуме «Армия-2018»

"Гости форума увидят в деле самоходные гаубицы «Мста-СМ», самоходные артиллерийские орудия «Хоста», тяжелые минометы «Тюльпан», а также боевые машины реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» в рамках дневного и ночного показов", — сообщили в российском военном ведомстве.

Также на открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке все желающие смогут ознакомиться с назначением и тактико-техническими характеристиками современных образцов российского ракетного и артиллерийского вооружения на статической экспозиции.

Форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа.