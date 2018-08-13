С помощью гиперзвуковой ракеты Китай может наверстать отставание от России и США

Интервью с Жаном-Венсаном Бриссе (Jean-Vincent Brisset), бригадным генералом, старшим научным сотрудником Института международных и стратегических исследований

Китай заявил об успешном проведении испытаний гиперзвуковой ракеты «Стэрри Стайл 2» (Starry Style 2), которая в состоянии обойти все современные системы обороны. Кроме того, это оружие может в течение двух часов нанести удар по любой стране мира.

«Атлантико»: Вы не могли бы объяснить, что такое Starry Style 2?

Жан-Венсан Бриссе: Здесь нет чего-то невероятного. Этот гиперзвуковой снаряд сначала запускается классической баллистической ракетой. Она несет гиперзвуковой планер, который может поддерживать скорость в 6-10 раз больше скорости звука до достижения цели и обладает возможностями для маневрирования.

Первый проект этого типа был запущен в Америке в конце 1950-х годов.

То есть, ничего нового в этом нет. Тем не менее Китай внес сюда собственные достижения, а также достижения «всего человечества», если так можно выразиться. Речь идет о новых термостойких материалах и электронно-математических возможностях, которые позволяют поддерживать связь с ракетой после ее запуска.

— «В настоящий момент мы ничего не можем противопоставить этой угрозе», — заявил в марте американский сенатор. Система ПРО не в силах справиться с этой угрозой?

— Ракеты-перехватчики представляют собой чрезвычайно сложную технологию, а их производство сопряжено с большими трудностями. У США есть небольшое преимущество в этой сфере, но 100% гарантии все равно нет. Кроме того, запуск противоракеты возможен лишь при наличии единственной цели, которую необходимо уничтожить. С ростом их числа перехват быстро становится невозможным. Таким образом, это серьезная новая угроза, но, как и в случае ядерных ударов, дальше предупреждений дело не заходит. Китай развернул целую информационную кампанию, но не стоит забывать, что США и Россия тоже разрабатывают такое оружие. Оно будет намного совершеннее и надежнее того, что предлагает Китай.

— Какое положение занимает Китай в гонке гиперзвуковых вооружений? И что насчет других стран вроде Франции , России и США?

— Во Франции не существует программы разработки гиперзвукового оружия.

Россия и США на протяжение многих лет (с конца 1960-х годов) беспрерывно тестируют гиперзвуковые системы. Некоторые даже были запущены. То есть, эти эксперименты уже существуют. Если со стороны США особой спешки не наблюдается (все это стоит очень дорого и мало что дает в сравнении с уже имеющимися средствами), Россия сделала для себя настоящим приоритетом разработку высокоскоростных ракет на больших и малых высотах.

— Что можно сказать о Китае в плане военной мощи?

— Китай демонстрирует очень быстрый прогресс в военной сфере, но это связано с тем, что он начал издалека. В 1990-х годах он осознал, что страшно отстал. В тот момент армия была для страны последним приоритетом. Впоследствии китайская армия скопировала советскую, однако у нее до сих пор остаются серьезные проблемы в плане техники (корабли, самолеты и танки).

Все это не отменяет того факта, что Китай — великая военная держава. Как бы то ни было, если сравнить суммы, которые тратятся в год из расчета на одного солдата, легко ощутить разницу: 400 тысяч долларов в США, 250 тысяч в классической западной стране и менее 100 тысяч в Китае.