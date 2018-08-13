На Украине продемонстрировали кадры испытаний модернизированного танка

Экипаж модернизированного танка сможет вести огонь управляемыми ракетами и поддерживать постоянную связь с командованием и подразделениями пехоты.

Основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ будет проходить огневые и ходовые испытания на армейских полигонах. Боевую машину собрали на «Киевском бронетанковом заводе». Подготовлен целый перечень испытаний, основной частью которых станут стрельбы различными типами боеприпасов. Среди них высокоточные ракеты «Комбат». Разработчики обещают, что боеприпасы данного типа способны преодолевать динамическую защиту противника и пробивать 750-мм броню, сообщает сайт «Укроборонрпом».

Возможность ведения огня ракетами данного типа называется главной особенностью Т-72АМТ по сравнению с предыдущими версиями бронемашины. Сам танк оснастили динамической защитой состоящей из специальных решеток. За систему прицеливания отвечает разработанная оптико-электронная система, что позволило уменьшить количество человек в экипаже. Бойцы находящиеся в бронекапсуле смогут держать связь с командованием посредством двух радиостанций с защищенными каналами связи.

На «Киевском бронетанковом заводе» модернизировали и ходовую часть танка, заменив привычные гусеницы на новые, с резинометаллическим шарниром. Как проявит себя боевой танк, «непобедимый» на бумаге, покажут реальные испытания.