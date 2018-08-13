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На Украине боевые испытания проходит модернизированный танк Т-72АМТ
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На Украине боевые испытания проходит модернизированный танк Т-72АМТ 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Украина испытывает модернизированный основной танк Т-72АМТ. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко, разместив соответствующее видео. По его словам, технику разработали и изготовили на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Сейчас танк проходит огневые испытания на военных полигонах. По его словам, боевая машина «отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты „Комбат“.
»Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами», — написал Порошенко. По его словам, на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 «Базальт».
По данным госконцерна «Укроборонпром», Т-72АМТ оборудован комплектом из двух цифровых радиостанций с защищенным каналом связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями. Танк Т-72 («Урал») был принят на вооружение в Советской армии с 1973 года. Его разработал и производил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, пишет ТАСС. С 1974 по 1992 годы производился и на Челябинском тракторном заводе. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии и Индии. На момент распада СССР на Украине было 1269 Т-72. По данным на начало 2016 года, в украинской армии было 367 танков Т-72, в частности, в рабочем состоянии — 132, требующих ремонта — 235.
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