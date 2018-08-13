На Украине боевые испытания проходит модернизированный танк Т-72АМТ

Украина испытывает модернизированный основной танк Т-72АМТ. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Петр Порошенко , разместив соответствующее видео. По его словам, технику разработали и изготовили на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Сейчас танк проходит огневые испытания на военных полигонах. По его словам, боевая машина «отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты „Комбат“.

»Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами», — написал Порошенко. По его словам, на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 «Базальт».