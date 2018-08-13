Воздушный бой, артиллерию и «летающий» танк увидят ростовчане на военном форуме

Масштабный международный военно-тактический форум ЮВО «Армия-2018» пройдет в донской столице в конце лета. С 24 по 26 августа на Кадамовском полигоне под Новочеркасском зрителям продемонстрируют боевые возможности вооружения и военной техники.

Посмотреть будет на что, как на земле, так и в небе. Для начала танковые и артиллерийские подразделения покажут отработку различных маневров. А после, по легенде учений, мотострелковые подразделения на бронетранспортёрах и БМП прорвут линию обороны условного противника. Бронеавтомобили будут преодолевать сложнейшие препятствия, также публике будет продемонстрирован танк Т-72Б3М, прозванный летающим за умение форсировать сложнейшие преграды.

В воздушном бою в донском небе сойдутся боевые вертолеты — «Аллигаторы», «Ночные охотники», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики. Всего в рамках форума будет продемонстрировано более трех сотен различных образцов военной техники.