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Воздушный бой, артиллерию и «летающий» танк увидят ростовчане на военном форуме
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Воздушный бой, артиллерию и «летающий» танк увидят ростовчане на военном форуме 

Деловое сообщество 1 час назад
Масштабный международный военно-тактический форум ЮВО «Армия-2018» пройдет в донской столице в конце лета. С 24 по 26 августа на Кадамовском полигоне под Новочеркасском зрителям продемонстрируют боевые возможности вооружения и военной техники.
Посмотреть будет на что, как на земле, так и в небе. Для начала танковые и артиллерийские подразделения покажут отработку различных маневров. А после, по легенде учений, мотострелковые подразделения на бронетранспортёрах и БМП прорвут линию обороны условного противника. Бронеавтомобили будут преодолевать сложнейшие препятствия, также публике будет продемонстрирован танк Т-72Б3М, прозванный летающим за умение форсировать сложнейшие преграды.
В воздушном бою в донском небе сойдутся боевые вертолеты — «Аллигаторы», «Ночные охотники», а также бомбардировщики, истребители и штурмовики. Всего в рамках форума будет продемонстрировано более трех сотен различных образцов военной техники.
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