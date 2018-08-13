Какую технику покажут на параде в Курске 

На сайте Минобороны РФ опубликовали перечень участников торжественного парада
В поготовке к параду, посвященному 75-й годовщине Победы Советских войск в Курской битве, примут участие более тысячи военнослужащих Минобороны России и других силовых ведомств. Кроме пеших колонн, в парадном строю проедут 20 единиц боевой и специальной техники, среди которых: самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракет «Точка-У», машины химической разведки РХМ-6, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные орудия «НОНА-СВК» и другие. Воздушная составляющая парада будет представлена двумя звеньями тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.