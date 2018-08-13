Минобороны Литвы: ВВС НАТО два раза за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой

ВИЛЬНЮС , 13 августа. / ТАСС /. Истребители НАТО два раза сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник Минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

Согласно нему, дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии Испании для сопровождения российских самолетов поднимались в воздух 7 и 8 августа. «Полеты совершались над Балтийским морем из Калининградской области », — сообщили в ведомстве. По версии Минобороны Литвы, 7 августа состоялось сопровождение Ан-26, 8 августа — Ан-30. В обоих случаях полеты проходили вне заранее согласованных планов с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройством автоматической идентификации воздушного судна).

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В российском военном ведомстве 10 августа сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты 14 раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 27 иностранных бортов.