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Минобороны Литвы: ВВС НАТО два раза за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой
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Минобороны Литвы: ВВС НАТО два раза за неделю сопровождали самолеты РФ над Балтикой 

ТАСС 26 минут назад
ВИЛЬНЮС, 13 августа. /ТАСС/. Истребители НАТО два раза сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник Минобороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.
Согласно нему, дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов поднимались в воздух 7 и 8 августа. «Полеты совершались над Балтийским морем из Калининградской области», — сообщили в ведомстве. По версии Минобороны Литвы, 7 августа состоялось сопровождение Ан-26, 8 августа — Ан-30. В обоих случаях полеты проходили вне заранее согласованных планов с поддержанием связи с наземными центрами управления и включенным транспондером (устройством автоматической идентификации воздушного судна).
В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В российском военном ведомстве 10 августа сообщили, что за предшествовавшую этой дате неделю российские самолеты 14 раз поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 27 иностранных бортов.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран — членов альянса базируются на базе Зокняй. Обычно это четыре самолета, однако в нынешней смене насчитывается 10 машин. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
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