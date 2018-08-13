Проект Ту-95МСМ выведет ядерную триаду РФ на новый уровень

Модернизация ракетоносцев Ту-95МС до модификации Ту-95МСМ является правильным решением и соответствует текущему направлению развития отечественных стратегических сил — считает военный эксперт Алексей Леонков

Россия продолжает поддерживать стратегическую авиацию

Дело в том, что Минобороны РФ заключило контракт с компанией «Туполев» на создание глубоко модернизированной версии базового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Новая модификация получит индекс Ту-95МСМ.

Работы будет проводить Таганрогский авиационный завод им. Бериева, причем первый вылет Ту-95МСМ будет проведен в конце 2019 года, а сама эта программа должна реализовываться в рамках продления ресурса базовых самолетов нашей стратегической авиации.

Напомним, что бомбардировщик типа Ту-95 совершил свой первый полет в 1952 году и был принят на вооружение в 1956 году, поэтому он наряду с американским аналогом B-52 является главным ветераном среди современной военной авиации. Естественно, с 1952 года этот самолет прошел множество модернизаций, превратившись постепенно в носителя стратегических ядерных ракет.

«Если брать стратегический бомбардировщик Ту-95МС, на базе которого и будут проводиться модернизационные работы, тот он давно находится у нас на вооружении. Этот дальний бомбардировщик относится к нашей стратегической авиации и входит в так называемую ядерную триаду, т.е. является носителем ядерного оружия, и это чрезвычайно важно», — констатирует Леонков.

Модернизация Ту-95 идет всю историю этого проекта

Именно поэтому данные самолеты служат так долго, а работы по их модернизации ведутся даже несмотря на то, что сам проект давно выглядит ретроградным и по своей компоновке представляет собой самолет эпохи начала пятидесятых годов.

«Достаточно посмотреть на то, что первый Ту-95 поднялся в воздух еще в 1952 году, поэтому срок службы данной машины давно перевалил за шестьдесят лет, и за это время было выпущено значительное число его модификаций», — заключает Леонков.

Есть, например, Ту-142, который является противолодочным вариантом Ту-95. При этом, больше всего модернизировалась сама классическая версия стратегического бомбардировщика — это и Ту-95В, и Ту-95КД, и Ту-95К-22 для несения крылатых ракет Х-22.

«В этом плане Ту-95МСМ станет последней модификацией заслуженного бомбардировщика. Эта версия самолета разработана для применения новых крылатых ракет — таких, как Х-101. Это делается для того, чтобы существовала возможность максимально эффективно использовать новые системы вооружения отечественной стратегической авиации», — резюмирует Леонков.

Будет проведена замена бортового оборудования и переход Ту-95 на цифру

Как замечает эксперт, многие виды такого вооружения может носить и базовая на сегодня версия Ту-95МС, на основе которой и будут проводиться данные работы, но в рамках Ту-95МСМ развитие идет еще дальше. В результате этого, ракетное вооружение на Ту-95МСМ станет находиться на внешней подвеске, а это сделает данную версию бомбардировщика гораздо более эффективной в военном отношении.

«Кроме того, при использовании нового современного вооружения на самолете-носителе должно постепенно меняться и бортовое оборудование, что коррелирует с полным переходом данного бомбардировщика на цифру», — констатирует Леонков.

По словам Алексея Петровича, модификация Ту-95МСМ получит современные цифровые комплексы, которые серьезно улучшат управление базовым вооружением. Также здесь будут проведены работы по увеличению летного ресурса этого самолета.

Это также чрезвычайно важный момент, поскольку последние самолеты типа Ту-95 были созданы еще в середине девяностых годов, поэтому проблема увеличения их ресурса стоит сегодня на повестке дня перед российскими вооруженными силами. Ведь если этого не делать, то ВКС РФ рискуют столкнуться со значительной трудностями, ведь прямой замены Ту-95 на сегодня не существует.

Россия продолжит делать ставку на платформу Ту-95 «Пока документация свидетельствует, что платформа Ту-95 может использоваться до 2040 года, причем об этом говорит фирма-разработчик, т.е. ОКБ им. Туполева. Помимо этого модернизации будет подвергнуто все бортовое радиоэлектронное оборудование платформы Ту-95, а также все технические компоненты данного воздушного судна», — заключает Леонков.

И это стандартная практика для современной стратегической авиации, ведь точно таким же образом проходят и работы в рамках американского стратегического бомбардировщика B-52 «Стратокрепость», ресурс которого продлевается до 2050 года.

«Особое внимание разработчики модификации Ту-95МСМ уделят оборудованию, которое позиционирует данный самолет в воздухе. Сюда будут добавлены элементы ГЛОНАСС для того, чтобы этот отечественный бомбардировщик точно выходил в заданное место и совершал там все необходимые действия», — резюмирует Леонков.

Поэтому такая модернизация необходима, и она будет проведена в срок силами ОКБ «Туполева».

В целом, поддержание ресурса и срока службы таких ветеранов ВКС РФ объясняется тем, что это стоит гораздо дешевле выпуска новых самолетов, а также тем обстоятельство, что на сегодняшний день у России нет машины на замену Ту-95.

Проект ПАК ДА только начал разрабатываться и до его получения действующей армией пройдет еще десятилетие, а что касается Ту-160М2, то восстановление производства новой версии «Белого лебедя» также потребует много времени и ресурсов.