Предупреждение от Путина: РФ показывает мощь в пропагандистском клипе, посвященном Дню ВВС 

Том Парфитт (Tom Parfitt) — Минутный видеоролик, опубликованный в социальных сетях Министерством обороны России, демонстрирует грозные оборонные возможности Москвы. В сопровождении драматической музыки, видео показывает множество российских военных самолетов, включая истребители и вертолеты. День ВВС России, который состоялся 12 августа, ежегодно проводится в России с 1997 года. Командующий ВВС России Андрей Юдин приветствовал президента Владимира Путина за инвестирование «крупных ресурсов» в военную сферу.
Он рассказал прокремлевскому информагентству ТАСС: «Государство очень многое делает для Воздушно-космических сил и, в частности, для ВВС. Мы получаем новые самолеты, высокоточное оружие, которое помогает нам успешно выполнять все поставленные государством задачи, в том числе и в борьбе с терроризмом». Он также аплодировал «непревзойденному стилю и мастерству» российских показательных групп высшего пилотажа — «Стрижей» и «Русских витязей».
Комментарии Юдина появились на следующий день после того, как министр обороны России Сергей Шойгу похвастался ростом численности Вооруженных сил. Но при этом он отверг опасения, что Владимир Путин может спровоцировать Третью мировую войну, заявив, что Россия готова к «диалогу» с НАТО. «Мы открыты для диалога. Мы готовы к нормальному сотрудничеству, но не с позиции силы. Мы не собираемся никому угрожать. Мы не собираемся ни с кем начинать войну, подчеркнул он. — Мы делаем огромную работу по восстановлению нашей армии. Да, прошло время, когда у нас не было ни средств, ни времени на армию. Теперь у нас совершенно другая армия».
Напряженность между Россией и Западом резко возросла после отравления экс-двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте. Более 100 российских дипломатов были высланы через США и Европу после того, как международное сообщество обвинило Москву в нападении. Этот шаг ознаменовал крупнейшую высылку российских дипломатов с Запада в разгар холодной войны. Россия неоднократно отрицала ответственность за отравление господина Скрипаля и его дочери Юлии.