Украина испытывает модернизированный танк Т-72АМТ

КИЕВ, 13 августа. / ТАСС /. Украина испытывает модернизированный основной танк Т-72АМТ. Об этом сообщил в понедельник в Facebook украинский президент Петр Порошенко, разместив на странице ссылку на соответствующее видео.

"Это основной боевой танк Т-72АМТ, который разработали и изготовили на госпредприятии «Киевский бронетанковый завод». Сейчас он проходит огневые испытания на военных полигонах", — написал президент. По его словам, боевая машина «отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты „Комбат“. „Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами“, — подчеркнул он.

Порошенко сообщил, что на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 „Базальт“.

По данным госконцерна „Укроборонпром“, Т-72АМТ оборудован комплектом из двух цифровых радиостанций с защищенным каналам связи, что позволяет напрямую поддерживать связь с пехотными подразделениями.

Танк Т-72 (»Урал") был принят на вооружение в Советской армии с 1973 года. Его разработал и производил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. С 1974 по 1992 годы производился и на Челябинском тракторном заводе . Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии, Польше , Чехословакии и Индии.

На момент распада СССР на Украине было 1269 Т-72. По данным на начало 2016 года, в украинской армии было 367 танков Т-72, в частности, в рабочем состоянии — 132, требующих ремонта — 235.